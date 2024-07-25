Рятувальники показали фото наслідків відбиття атаки РФ на підступах до Києва

Під час відбиття атаки РФ на Київ в ніч на 25 липня в Київській області в одному з районів впали уламки дронів. Почались пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Київській області .

"На ліквідації пожежі було задіяно 15 рятувальників та 4 одиниць техніки. Загиблих та потерпілих немає", - констатували вогнеборці.

"Рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків безпілотників у одному з районів області", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ по Україні

У ніч на 25 липня російські війська влаштували масований обстріл по Україні, використавши 38 дронів. ППО збила 25 із них. При цьому в Києві та більшості регіонів було оголошено тривогу.

У Київській області працювала ППО по ворожих безпілотниках, які окупанти запустили на столицю. Пізніше з'ясувалося, що ППО збила всі дрони РФ на підступах до Києва.

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