ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спасатели показали фото последствий отбития атаки РФ на подступах к Киеву

Киев, Четверг 25 июля 2024 10:45
UA EN RU
Спасатели показали фото последствий отбития атаки РФ на подступах к Киеву Фото: в Киевской области в одном из районов упали обломки дронов, начались пожары (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Наталия Гурковская

Во время отбития атаки РФ на Киев в ночь на 25 июля в Киевской области в одном из районов упали обломки дронов. Начались пожары.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Киевской области.

"Спасатели ликвидировали последствия падения обломков беспилотников в одном из районов области", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, ночью в результате вражеской атаки беспилотников произошло разрушение с последующим горением трех жилых домов.

"На ликвидации пожара было задействовано 15 спасателей и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет", - констатировали огнеборцы.

Атака РФ по Украине

В ночь на 25 июля российские войска устроили массированный обстрел по Украине, использовав 38 дронов. ПВО сбила 25 из них. При этом в Киеве и большинстве регионов была объявлена тревога.

В Киевской области работала ПВО по вражеским беспилотникам, которые оккупанты запустили на столицу. Позже выснилось, что ПВО сбила все дроны РФ на подступах к Киеву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевская область Война в Украине
NEWS
"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня
"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня
DAILY
Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны
Юлия Гаюкжурналист РБК-Украина Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны