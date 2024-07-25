Спасатели показали фото последствий отбития атаки РФ на подступах к Киеву

Во время отбития атаки РФ на Киев в ночь на 25 июля в Киевской области в одном из районов упали обломки дронов. Начались пожары.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Киевской области .

"На ликвидации пожара было задействовано 15 спасателей и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет", - констатировали огнеборцы.

По данным ГСЧС, ночью в результате вражеской атаки беспилотников произошло разрушение с последующим горением трех жилых домов.

"Спасатели ликвидировали последствия падения обломков беспилотников в одном из районов области", – говорится в сообщении.

Атака РФ по Украине

В ночь на 25 июля российские войска устроили массированный обстрел по Украине, использовав 38 дронов. ПВО сбила 25 из них. При этом в Киеве и большинстве регионов была объявлена тревога.

В Киевской области работала ПВО по вражеским беспилотникам, которые оккупанты запустили на столицу. Позже выснилось, что ПВО сбила все дроны РФ на подступах к Киеву.

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