Рятувальники нагадали українцям, які ліси заборонено відвідувати

"Збираєтесь у ліс? Розуміємо, що хочеться влаштувати пікнік, зібрати конвалії і просто насититися свіжим повітрям… На територіях, де велися (ведуться) бойові дії, поки не розмінували - не можна!", - наголошують рятувальники.

Вони нагадали, що піротехніки ДСНС продовжують очищати землю нашої країни від ворожих вибухонебезпечних предметів. Тому цивільних просять не наражати себе на небезпеку.