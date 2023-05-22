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Рятувальники нагадали українцям, які ліси заборонено відвідувати

Фото: рятувальники нагадали українцям, які ліси заборонено відвідувати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Мирному населенню України все ще заборонено відвідувати низку лісів. Це пов'язано з мінною загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

"Збираєтесь у ліс? Розуміємо, що хочеться влаштувати пікнік, зібрати конвалії і просто насититися свіжим повітрям… На територіях, де велися (ведуться) бойові дії, поки не розмінували - не можна!", - наголошують рятувальники.

Вони нагадали, що піротехніки ДСНС продовжують очищати землю нашої країни від ворожих вибухонебезпечних предметів. Тому цивільних просять не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міни, які встановлюють росіяни в Україні, можуть бути небезпечними ще десятки років.

Також ми писали, що в Херсонській області чоловік загинув після того, як наступив на міну.

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