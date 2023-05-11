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У Херсонській області здетонувала міна: є загиблий

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Херсонська область, Четвер 11 травня 2023 12:55
У Херсонській області здетонувала міна: є загиблий Ілюстративне фото: у Херсонській області здетонувала міна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чоловік натрапив на російську міну неподалік від села Благодатне Чорнобаївської громади. Він загинув від отриманих травм.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Зазначається, що чоловік отримав тяжкі травми через детонацію міни. Лікарі, які прибули на місце, тільки констатували смерть.

Українців вкотре закликають дотримуватися правил мінної безпеки. Не слід відвідувати поля, лісосмуги, узбережжя річок та інші потенційно заміновані території.

Нагадаємо, сьогодні зранку мешканець Ізюму підірвався на протипіхотній міні "Пелюстка" та залишився без ноги.

Вчора в Рівненській області підірвався трактор, внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна постраждала.

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Херсонська область
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