RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спасатели напомнили украинцам, какие леса запрещено посещать

Фото: спасатели напомнили украинцам, какие леса запрещено посещать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Мирному населению Украины все еще запрещено посещать ряд лесов. Это связано с минной угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"Собираетесь в лес? Понимаем, что хочется устроить пикник, собрать ландышей и просто насытиться свежим воздухом… На территориях, где велись (ведутся) боевые действия, пока не разминировали - нельзя!", - подчеркивают спасатели.

Они напомнили, что пиротехники ГСЧС продолжают очищать землю нашей страны от вражеских взрывоопасных предметов. Поэтому гражданских просят не подвергать себя опасности.

Напомним, ранее стало известно, что мины, которые устанавливают россияне в Украине, могут быть опасными еще десятки лет.

Также мы писали, что в Херсонской области мужчина погиб после того, как наступил на мину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСВойна России против Украиныпрогулка