Спасатели напомнили украинцам, какие леса запрещено посещать

"Собираетесь в лес? Понимаем, что хочется устроить пикник, собрать ландышей и просто насытиться свежим воздухом… На территориях, где велись (ведутся) боевые действия, пока не разминировали - нельзя!", - подчеркивают спасатели.

Они напомнили, что пиротехники ГСЧС продолжают очищать землю нашей страны от вражеских взрывоопасных предметов. Поэтому гражданских просят не подвергать себя опасности.