Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу Києва: в ДСНС розкрили подробиці

Російські військові зранку здійснили чергову атаку по Київу. Влучання були зафіксовані у Голосіївському та Дніпровському районах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Згідно з даними ДСНС, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламка ракети територію одного із підприємств, виникла пожежа в складській металевій будівлі. Площа вогню становила 20 кв. метрів. Також було пошкоджено віконні блоки в 2-поверховому корпусі, який розташований поруч.
"До ліквідації наслідків залучалося 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки", - пише ДСНС.
Фото: рятувальники ліквідували наслідки обстрілу по Києву (t.me/dsns_telegram)
"У Дніпровському районі внаслідок падіння уламка ракети на відкритій території біля будівлі одного із підприємств району, пошкоджено стіну на площі орієнтовній 25 кв. м, вибито вікна та пошкоджені комунікації", - додає пресслужба.
До місця пожежі були залучені 9 чоловік особового складу й 2 одиниці техніки.
Зазначається, що інформації щодо жертв або ж постраждалих немає.
Фото: рятувальники ліквідували наслідки обстрілу по Києву (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок ранкової атаки було пошкоджено 18 приватних будинків на території Київської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.