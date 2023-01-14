Спасатели ликвидировали последствия обстрела Киева: в ГСЧС раскрыли подробности

Голосеевский район

Согласно данным ГСЧС, в Голосеевском районе в результате падения обломка ракеты на территорию одного из предприятий, возник пожар в складском металлическом здании. Площадь огня составила 20 кв. метров. Также были повреждены оконные блоки в расположенном рядом 2-этажном корпусе.

"К ликвидации последствий привлекалось 15 человек личного состава и 4 единицы техники", - пишет ГСЧС.

Фото: спасатели ликвидировали последствия обстрела по Киеву (t.me/dsns_telegram)

Днепровский район

"В Днепровском районе в результате падения обломка ракеты на открытой территории возле здания одного из предприятий района, повреждена стена на площади ориентировочной 25 кв. м, выбиты окна и повреждены коммуникации", - добавляет пресс-служба.

К месту пожара были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Отмечается, что информации о жертвах или пострадавших нет.

Фото: спасатели ликвидировали последствия обстрела по Киеву (t.me/dsns_telegram)