Під Одесою масштабна пожежа: тушити вогонь неможливо

Масштабна пожежа триває в Одеській області поблизу села Маяки та озера Тудорове. Через серйозність пожежі вночі в кількох районах була помітна заграва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська" .

Цієї ночі на Одещині було виявлено два місця загоряння, які поширювалися в хаотичному порядку: одне з них знаходиться між селами Яськи та Маяки, а інше - поблизу озер Тудорове і Біле.

Фото: під Одесою масштабна пожежа (dumskaya.net)

За інформацією рятувальників, гасіння вогню неможливе через відсутність належних під'їздів до місця загоряння. Однак, на даний момент представники служби з надзвичайних ситуацій запевняють, що загрози для житлового сектора немає.

Для забезпечення пожежної безпеки було залучено 4 одиниці техніки та 12 рятувальників від ДСНС. Там повідомили, що пожежа періодично самозагасала біля водних перешкод, але загальна площа загоряння ще встановлюється.