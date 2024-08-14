Під Одесою масштабна пожежа: тушити вогонь неможливо
Масштабна пожежа триває в Одеській області поблизу села Маяки та озера Тудорове. Через серйозність пожежі вночі в кількох районах була помітна заграва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська".
Цієї ночі на Одещині було виявлено два місця загоряння, які поширювалися в хаотичному порядку: одне з них знаходиться між селами Яськи та Маяки, а інше - поблизу озер Тудорове і Біле.
Фото: під Одесою масштабна пожежа (dumskaya.net)
За інформацією рятувальників, гасіння вогню неможливе через відсутність належних під'їздів до місця загоряння. Однак, на даний момент представники служби з надзвичайних ситуацій запевняють, що загрози для житлового сектора немає.
Для забезпечення пожежної безпеки було залучено 4 одиниці техніки та 12 рятувальників від ДСНС. Там повідомили, що пожежа періодично самозагасала біля водних перешкод, але загальна площа загоряння ще встановлюється.
Нагадаємо, що у ДСНС надали актуальну інформацію про радіаційну ситуацію в Україні у зв'язку з нещодавньою пожежею на ЗАЕС.
Нещодавно працівники ДСНС ліквідовували наслідки обвалу будівлі в порту Одеси, тоді загинув чоловік.
Крім того, спеціалісти представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) поділилися важливими рекомендаціями для населення на випадок, якщо людина опиниться під завалами.