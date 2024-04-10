Рятувальники дістали з-під завалів у Костянтинівці тіла жінки та дитини (фото, відео)

Обстріли Костянтинівки

9 квітня, близько 11:30, російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Одна людина загинула, ще двоє поранено. Донедавна під завалами під'їзду одного з будинків шукали жінку з дитиною.

Нагадаємо, 2 квітня 2023 року російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Шестеро людей загинули, 8 було поранено. Тоді осіяни обстріляли Костянтинівку ракетами С-300 і здійснили кілька залпів з "Урагану".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.