Спасатели извлекли из-под завалов в Константиновке тела женщины и ребенка (фото, видео)

Обстрелы Константиновки

9 апреля, около 11:30, российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области. Один человек погиб, еще двое были ранены. До недавнего момента под завалами подъезда одного из домов искали женщину с ребенком.

Напомним, 2 апреля 2023 года российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области. Шесть человек погибли, 8 были ранены. Тогда оссияне обстреляли Константиновку ракетами С-300 и совершили несколько залпов из "Урагана".

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