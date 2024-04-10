ua en ru
Ср, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рятувальники дістали з-під завалів у Костянтинівці тіла жінки та дитини (фото, відео)

Донбас, Середа 10 квітня 2024 12:27
UA EN RU
Рятувальники дістали з-під завалів у Костянтинівці тіла жінки та дитини (фото, відео) Фото: кількість жертв через авіаудар по Костянтинівці зросла до трьох (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Костянтинівці Донецької області 9 квітня зросла до трьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Рятувальники деблокували тіла двох загиблих людей - 43- річної жінки та 12-річної дитини). Учора рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Наразі аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені.

Обстріли Костянтинівки

9 квітня, близько 11:30, російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Одна людина загинула, ще двоє поранено. Донедавна під завалами під'їзду одного з будинків шукали жінку з дитиною.

Нагадаємо, 2 квітня 2023 року російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Шестеро людей загинули, 8 було поранено. Тоді осіяни обстріляли Костянтинівку ракетами С-300 і здійснили кілька залпів з "Урагану".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область ДСНС Константиновка Війна в Україні
NEWS
Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку: перелік
Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку: перелік
DAILY
Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми