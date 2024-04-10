Рятувальники дістали з-під завалів у Костянтинівці тіла жінки та дитини (фото, відео)

Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Костянтинівці Донецької області 9 квітня зросла до трьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"Рятувальники деблокували тіла двох загиблих людей - 43- річної жінки та 12-річної дитини). Учора рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Костянтинівки

9 квітня, близько 11:30, російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Одна людина загинула, ще двоє поранено. Донедавна під завалами під'їзду одного з будинків шукали жінку з дитиною.

Нагадаємо, 2 квітня 2023 року російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Шестеро людей загинули, 8 було поранено. Тоді осіяни обстріляли Костянтинівку ракетами С-300 і здійснили кілька залпів з "Урагану".

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