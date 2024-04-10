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Спасатели извлекли из-под завалов в Константиновке тела женщины и ребенка (фото, видео)

Донбасс, Среда 10 апреля 2024 12:27
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Спасатели извлекли из-под завалов в Константиновке тела женщины и ребенка (фото, видео) Фото: количество жертв из-за авиаудара по Константиновке возросло до трех (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Число погибших в результате авиаудара по Константиновке Донецкой области 9 апреля возросло до трех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Спасатели деблокировали тела двух погибших - 43-летней женщины и 12-летнего ребенка). Вчера спасатели изъяли тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте обстрела завершены.

Обстрелы Константиновки

9 апреля, около 11:30, российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области. Один человек погиб, еще двое были ранены. До недавнего момента под завалами подъезда одного из домов искали женщину с ребенком.

Напомним, 2 апреля 2023 года российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области. Шесть человек погибли, 8 были ранены. Тогда оссияне обстреляли Константиновку ракетами С-300 и совершили несколько залпов из "Урагана".

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