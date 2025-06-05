У рятувальника залишилась тільки донька. Все, що відомо про масовану атаку на Прилуки

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Що відомо про наймасованішу атаку на Прилуки?

Скільки ударних "Гераней" випустив ворог по місту?

Що відомо про жертв та постраждалих?

Як реагує місцева влада та президент?

Оголосили повітряну тривогу на Чернігівщині через загрозу ударних безпілотників вчора пізно ввечері о 22:41. Вже цієї доби о 00:20 в Прилуцькій громаді оголосили підвищену небезпеку. Після цього місто почало здригатися від потужних вибухів. Російські дрони один за одним били по мирних жителях міста понад 20 хвилин підряд.

Офіційних даних про наслідки ударів по місту до ранку не оприлюднювалися. Втім, вже на ранок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що попередньо, не менше 6 ударних безпілотників типу "Герань" атакували Прилуки.

За даними Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА, внаслідок першого вибуху сталася пожежа у двох житлових будинках. Вони вигоріли вщент, як і два гаражі, та господарча будівля й автомобіль. В одному з будинків загинули 3 людей, з них одна дитина.

Після чого внаслідок ще чотирьох вибухів загорілася двоповерхова будівля. Там вибуховою хвилею знесло вікна та пошкоджено скління у 2-х багатоквартирних будинках, де поранення отримала одна людина. Від ночі і до тепер всі служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Що відомо про жертв та постраждалих

За останніми даними, всього в Прилуках внаслідок атаки загинули 5 людей. Серед них 46-річна жінка, її дочка 1998 року народження та онук, якому всього було 1 рік та 4 місяці. Жінок з дитиною знайшли під завалами.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що троє загиблих є сім'єю начальника місцевої пожежної частини. Саме в його будинок влучив дрон.

"Загинула його родина. Дружина. Донька - патрульна поліцейська. І її однорічний син. Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога", - написав Клименко.

Про загибель поліцейської вже повідомили і в прес-службі Нацполу.

"Під час нічного ворожого обстрілу ми втратили нашу колегу - поліцейську Дарину Шигиду. Разом із нею загинув її маленький синочок, якому був лише рік, та її мама. Дарина приєдналася до лав поліції у Києві в 2020 році. Сильна, світла та щира. Вона була вірна присязі, справедлива, з глибоким відчуттям обов’язку - саме такою її запам’ятають колеги та всі, хто знав її...ЇЇ тато-пожежник з дитинства вчив доньку допомагати людям. А її чоловік, також патрульний поліцейський, завжди підтримував та допомагав на службі. Це не просто втрата - це вирване з корінням життя трьох поколінь", - йдеться в повідомленні.

Фото: загибла під час нічної атаки на Прилуки (t.me/UA_National_Police)

В мережі також публікують і фото загиблої жінки - мати Дарини.

Фото: загибла прилучанка від масованої російської атаки 5 червня (скрін фото)

Як відомо кореспонденту РБК-Україна, у чоловіка - начальника місцевої пожежної частини, залишилася менша дочка - Катерина. Вона навчається в місцевому коледжі.

"Колектив Прилуцького технічного фахового коледжу вже висловив щирі та глибокі співчуття здобувачці освіти 2 курсу спеціальності Геодезія та землеустрій Катерині Лебідь у зв’язку з непоправною втратою - трагічною загибеллю мами, сестри та племінника внаслідок жорстокого обстрілу з боку Росії. У цю важку годину розділяємо ваш біль і схиляємо голови в жалобі", - йдеться в заяві коледжу.

Додамо, що серед постраждалих є й ті, хто ледь встигли врятуватися від смертельної пастки. РБК-Україна відкрило збір на допомогу прилучанці Юлії, чий будинок також було зруйновано ударом дрона. Вона разом з матір'ю вистрибували з вікна, рятуючись від загибелі, коли будинок горів та обвалювався. Наразі їхня домівка знищена.

Допомогти постраждалій можна, переходячи за посиланням на банку або за номером картки: 4441 1111 2020 0740. (Банку відкрито співробітницею редакції РБК-Україна, яка проживає поряд із постраждалими. Гарантуємо передачу допомоги сім'ї).

У місті оголошено День жалоби

Як повідомив голова Прилуцької РВА Володимир Чернов на сьогодні і завтра в Прилуках оголошено День жалоби через одну з наймасштабніших атак.

"За останній час, це була одна з наймасштабніших атак і найбільша кількість загиблих за останній час. Тому на сьогодні і завтра в місті Прилуки оголошено день жалоби", - повідомив Чернов.

За його словами, в місті внаслідок атаки загинуло загалом 5 цивільних осіб. З них в тому числі маленька дитина, якій 1 рік і 4 місяці. На дану мить 7 постраждалих. Повністю знищено два приватні будинки, пошкоджено багатоповерхові будинки.

Дані щодо жертв і постраждалих наразі дещо різняться. Втім, за останньою інформацією від голови Чернігівської ОВА, йдеться про 9 поранених і 5 постраждалих.

Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на підступну ворожу атаку окупантів, зазначив, що під час удару у Прилуках начальник пожежної частини прибув до своєї домівки ліквідовувати наслідки.

"Сьогодні вночі Росія завдала удару по Прилуках Чернігівської області шістьма ударними дронами. Всю ніч тривала рятувальна операція. На жаль, є поранені та загиблі. Один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому: виявилося, що саме в його дім влучив "Шахед". На жаль, загинули дружина, донька і його однорічний онук. І це вже 632-га дитина за час повномасштабної війни. Мої співчуття всім рідним та близьким", - написав глава держави.

Окупанти вигадали фейк, виправдовуючи атаку проти цивільних у Прилуках

Російські пропагандистські Telegram-канали вже поширили інформацію, що нібито цієї ночі в Прилуках і Харкові російські "Герані" уразили пункт розташування особового складу та інші об'єкти ЗСУ".

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нагадує, що насправді: вночі ворог атакував ударними дронами будинки в житловій забудові Прилук.