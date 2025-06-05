У спасателя осталась только дочь. Все, что известно о массированной атаке на Прилуки

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Что известно о самой массированной атаке на Прилуки?

Сколько ударных "Гераней" выпустил враг по городу?

Что известно о жертвах и пострадавших?

Как реагирует местная власть и президент?

Объявили воздушную тревогу на Черниговщине из-за угрозы ударных беспилотников вчера поздно вечером в 22:41. Уже в эти сутки в 00:20 в Прилуцкой общине объявили повышенную опасность. После этого город начал содрогаться от мощных взрывов. Российские дроны один за другим били по мирным жителям города более 20 минут подряд.

Официальных данных о последствиях ударов по городу до утра не обнародовались. Впрочем, уже на утро глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что предварительно, не менее 6 ударных беспилотников типа "Герань" атаковали Прилуки.

По данным Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА, в результате первого взрыва произошел пожар в двух жилых домах. Они выгорели дотла, как и два гаража, и хозяйственное здание и автомобиль. В одном из домов погибли 3 человека, из них один ребенок.

После чего в результате еще четырех взрывов загорелось двухэтажное здание. Там взрывной волной снесло окна и повреждено остекление в 2-х многоквартирных домах, где ранения получил один человек. С ночи и до сих пор все службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Что известно о жертвах и пострадавших

По последним данным, всего в Прилуках в результате атаки погибли 5 человек. Среди них 46-летняя женщина, ее дочь 1998 года рождения и внук, которому всего было 1 год и 4 месяца. Женщин с ребенком нашли под завалами.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что трое погибших являются семьей начальника местной пожарной части. Именно в его дом попал дрон.

"Погибла его семья. Жена. Дочь - патрульная полицейская. И ее годовалый сын. Спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага",- написал Клименко.

О гибели полицейской уже сообщили и в пресс-службе Нацпола.

"Во время ночного вражеского обстрела мы потеряли нашу коллегу - полицейскую Дарью Шигиду. Вместе с ней погиб ее маленький сынишка, которому был всего год, и ее мама. Дарья присоединилась в ряды полиции в Киеве в 2020 году. Сильная, светлая и искренняя. Она была верна присяге, справедливая, с глубоким чувством долга - именно такой ее запомнят коллеги и все, кто знал ее ... Ее папа-пожарный с детства учил дочь помогать людям. А ее муж, также патрульный полицейский, всегда поддерживал и помогал на службе. Это не просто потеря - это вырванная с корнем жизнь трех поколений", - говорится в сообщении.

Фото: погибшая во время ночной атаки на Прилуки (t.me/UA_National_Police)

В сети также публикуют и фото погибшей женщины - матери Дарьи.

Фото: погибшая прилучанка от массированной российской атаки 5 июня (скрин фото)

Как известно корреспонденту РБК-Украина, у мужчины - начальника местной пожарной части, осталась младшая дочь - Екатерина. Она учится в местном колледже.

"Коллектив Прилуцкого технического профессионального колледжа уже выразил искренние и глубокие соболезнования соискателю образования 2 курса специальности Геодезия и землеустройство Екатерине Лебедь в связи с непоправимой потерей - трагической гибелью мамы, сестры и племянника в результате жестокого обстрела со стороны России. В этот тяжелый час разделяем вашу боль и преклоняем головы в трауре", - говорится в заявлении колледжа.

Добавим, что среди пострадавших есть и те, кто едва успели спастись от смертельной ловушки. РБК-Украина открыло сбор на помощь прилучанке Юлии, чей дом также был разрушен ударом дрона. Она вместе с матерью выпрыгивали из окна, спасаясь от гибели, когда дом горел и обваливался. Сейчас их дом уничтожен.

Помочь пострадавшей можно, переходя по ссылке на банк или по номеру карты: 4441 1111 2020 0740 (Банк открыт сотрудницей редакции РБК-Украина, которая проживает рядом с пострадавшими. Гарантируем передачу помощи семье).

В городе объявлен День траура

Как сообщил председатель Прилуцкого РВА Владимир Чернов на сегодня и завтра в Прилуках объявлен День траура из-за одной из самых масштабных атак.

"За последнее время, это была одна из самых масштабных атак и наибольшее количество погибших за последнее время. Поэтому на сегодня и завтра в городе Прилуки объявлен день траура", - сообщил Чернов.

По его словам, в городе в результате атаки погибло всего 5 гражданских лиц. Из них в том числе маленький ребенок, которому 1 год и 4 месяца. На данный момент 7 пострадавших. Полностью уничтожены два частных дома, повреждены многоэтажные дома.

Данные о жертвах и пострадавших пока несколько разнятся. Впрочем, по последней информации от главы Черниговской ОВА, речь идет о 9 раненых и 5 пострадавших.

Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на коварную вражескую атаку оккупантов, отметил, что во время удара в Прилуках начальник пожарной части прибыл в свой дом ликвидировать последствия.

"Сегодня ночью Россия нанесла удар по Прилукам Черниговской области шестью ударными дронами. Всю ночь продолжалась спасательная операция. К сожалению, есть раненые и погибшие. Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо к своему дому: оказалось, что именно в его дом попал "Шахед". К сожалению, погибли жена, дочь и его годовалый внук. И это уже 632-й ребенок за время полномасштабной войны. Мои соболезнования всем родным и близким", - написал глава государства.

Оккупанты придумали фейк, оправдывая атаку против гражданских в Прилуках

Российские пропагандистские Telegram-каналы уже распространили информацию, что якобы этой ночью в Прилуках и Харькове российские "Герани" поразили пункт расположения личного состава и другие объекты ВСУ".

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности напоминает, что на самом деле: ночью враг атаковал ударными дронами дома в жилой застройке Прилук.