Рятувальні роботи у Кривому Розі завершено: Росія вбила 9 цивільних і 29 поранила

У Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи у житловій забудові, куди Росія поцілила крилатою ракетою. Загинуло 9 осіб та 29 постраждало, серед них - 5 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

На місці події працювали кінологи з пошуковими собаками та психологи. Поліцейські документують черговий воєнний злочин Росії.