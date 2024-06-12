У Кривому Розі пролунав вибух
У Кривому Розі вдень 12 червня пролунав вибух. В Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога на тлі загрози балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та Повітряні сили ЗСУ.
"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул.
Тим часом у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.
Оновлено 16:19
Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, росіяни поцілили у житловий сектор міста. Попередньо, є постраждалі. Деталі уточнюються
"Повітряна тривога триває. Не залишайте безпечних місць до відбою", - додав Лисак.
Обстріл України 12 червня
Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні шість ракет, зокрема "Кинджал", та 24 дрони-камікадзе. Сили ППО збили п'ять ракет та всі "Шахеди".
Зокрема, вибухи лунали у Києві та Одесі. Також у Київській області внаслідок атаки сталася пожежа на промисловому об'єкті, постраждала одна людина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.