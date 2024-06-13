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Спасательные работы в Кривом Роге завершены: Россия убила 9 гражданских и 29 ранила

Четверг 13 июня 2024 01:25
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Спасательные работы в Кривом Роге завершены: Россия убила 9 гражданских и 29 ранила Фото: спасательные работы в Кривом Роге (/t.me/dsns)
Автор: Вадим Ребрина

В Кривом Роге завершены аварийно-спасательные работы в жилой застройке, куда Россия попала крылатой ракетой. Погибли 9 человек и 29 пострадали, среди них - 5 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

На месте происшествия работали кинологи с поисковиками и психологи.

Полицейские документируют очередное военное преступление России.

Напомним, в Кривом Роге днем 12 июня раздался взрыв. Российские войска нанесли удар по жилому сектору города.

"Ежедневно и каждый час российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО", - отреагировал на обстрел президент Владимир Зеленский.

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