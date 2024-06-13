Спасательные работы в Кривом Роге завершены: Россия убила 9 гражданских и 29 ранила

В Кривом Роге завершены аварийно-спасательные работы в жилой застройке, куда Россия попала крылатой ракетой. Погибли 9 человек и 29 пострадали, среди них - 5 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

На месте происшествия работали кинологи с поисковиками и психологи. Полицейские документируют очередное военное преступление России.