Спасательные работы в Кривом Роге завершены: Россия убила 9 гражданских и 29 ранила
Фото: спасательные работы в Кривом Роге (/t.me/dsns)
В Кривом Роге завершены аварийно-спасательные работы в жилой застройке, куда Россия попала крылатой ракетой. Погибли 9 человек и 29 пострадали, среди них - 5 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
На месте происшествия работали кинологи с поисковиками и психологи.
Полицейские документируют очередное военное преступление России.
Напомним, в Кривом Роге днем 12 июня раздался взрыв. Российские войска нанесли удар по жилому сектору города.
"Ежедневно и каждый час российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО", - отреагировал на обстрел президент Владимир Зеленский.
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