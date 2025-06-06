Рятувальні роботи в Києві зупинили до ранку: від атаки РФ постраждало 32 людини

Удар по Україні 6 червня

Нагадаємо, що цієї ночі російські військові запустили більш як 400 "Шахедів", крилаті ракети та балістику. Під ударом були зокрема: Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Кременчук, Київська та Львівська області.

РБК-Україна писало, що в українській столиці через ворожу атаку загинули троє рятувальників, а ще більше ніж 10 співробітників ДСНС постраждали.

Правоохоронці поділились відео з бодікам, де було зафіксовано, що відбувається в перші хвилини після обстрілу житлового будинку в Солом’янському районі.

Детальніше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - у матеріалі РБК-Україна.

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