Спасательные работы в Киеве остановили до утра: от атаки РФ пострадало 32 человека

Удар по Украине 6 июня

Напомним, что этой ночью российские военные запустили более 400 "Шахедов", крылатые ракеты и баллистику. Под ударом были в частности: Киев, Чернигов, Луцк, Тернополь, Кременчуг, Киевская и Львовская области.

РБК-Украина писало, что в украинской столице из-за вражеской атаки погибли трое спасателей, а еще более 10 сотрудников ГСЧС пострадали.

Правоохранители поделились видео с бодикам, где было зафиксировано, что происходит в первые минуты после обстрела жилого дома в Соломенском районе.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину - в материале РБК-Украина.

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