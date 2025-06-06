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Спасательные работы в Киеве остановили до утра: от атаки РФ пострадало 32 человека

Фото: россияне обстреляли Киев в ночь на 6 июня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

После целого дня борьбы с последствиями массированного обстрела спасатели приостановили работы в Соломенском районе столицы, разбор завалов планируют возобновить утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины.

"Аварийно-спасательные работы в Соломенском районе приостановлены. Напомним, что сегодня спасатели с ночи до вечера ликвидировали последствия жестоких обстрелов столицы. Враг нанес комбинированные удары по Киеву, вызвав значительные разрушения", - рассказали в ГСЧС.

По данным службы, в течение суток пострадали 32 человека, в том числе 2 детей.

"Среди спасателей - 16 пострадавших, 3 спасателя погибли", - сообщили в службе.

Как пояснили спасатели, работы будут возобновлены завтра утром.

 

Удар по Украине 6 июня

Напомним, что этой ночью российские военные запустили более 400 "Шахедов", крылатые ракеты и баллистику. Под ударом были в частности: Киев, Чернигов, Луцк, Тернополь, Кременчуг, Киевская и Львовская области.

РБК-Украина писало, что в украинской столице из-за вражеской атаки погибли трое спасателей, а еще более 10 сотрудников ГСЧС пострадали.

Правоохранители поделились видео с бодикам, где было зафиксировано, что происходит в первые минуты после обстрела жилого дома в Соломенском районе.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину - в материале РБК-Украина.

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