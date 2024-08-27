Рятувальні операції продовжуються, внаслідок нічних обстрілів загинули 4 людей, - Зеленський

Рятувальна операція на місцях влучань, а також падіння уламків внаслідок масованого нічного обстрілу продовжується. Наразі відомо про чотирьох загиблих й більше 15 поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
"Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів", - написав президент.
Зеленський додав, що попри результативну роботу протиповітряної оборони (ППО):
"Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності", - відзначив президент.
Ворог другий день поспіль вдається до масованих обстрілів проти України, застосовуючи БпЛА та ракети різних типів.
У ніч на 27 серпня росіяни застосували 91 засіб повітряного нападу:
Загалом ППО вдалось знищити 5 крилатих ракет Х-101 й 60 БпЛА.
Також вночі терористи атакували Кривий Ріг. Під час обстрілу росіяни влучили по готелю, внаслідок чого є загиблі та поранені.
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