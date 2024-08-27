Рятувальні операції продовжуються, внаслідок нічних обстрілів загинули 4 людей, - Зеленський

"Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів", - написав президент.

Зеленський додав, що попри результативну роботу протиповітряної оборони (ППО):

четверо людей загинули;

16 отримали поранення.

"Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності", - відзначив президент.

Нічна атака на Україну 27 серпня

Ворог другий день поспіль вдається до масованих обстрілів проти України, застосовуючи БпЛА та ракети різних типів.

У ніч на 27 серпня росіяни застосували 91 засіб повітряного нападу:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

балістичну ракету "Іскандер-М";

крилату ракету "Іскандер-М";

5 крилатих ракет Х-101;

81 ударний БпЛА типу Shahed.

Загалом ППО вдалось знищити 5 крилатих ракет Х-101 й 60 БпЛА.

Також вночі терористи атакували Кривий Ріг. Під час обстрілу росіяни влучили по готелю, внаслідок чого є загиблі та поранені.