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Рятувальні операції продовжуються, внаслідок нічних обстрілів загинули 4 людей, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Рятувальна операція на місцях влучань, а також падіння уламків внаслідок масованого нічного обстрілу продовжується. Наразі відомо про чотирьох загиблих й більше 15 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

"Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів", - написав президент. 

Зеленський додав, що попри результативну роботу протиповітряної оборони (ППО): 

  • четверо людей загинули; 
  • 16 отримали поранення. 

"Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності", - відзначив президент. 

Нічна атака на Україну 27 серпня

Ворог другий день поспіль вдається до масованих обстрілів проти України, застосовуючи БпЛА та ракети різних типів. 

У ніч на 27 серпня росіяни застосували 91 засіб повітряного нападу: 

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"; 
  • балістичну ракету "Іскандер-М"; 
  • крилату ракету "Іскандер-М"; 
  • 5 крилатих ракет Х-101; 
  • 81 ударний БпЛА типу Shahed.

Загалом ППО вдалось знищити 5 крилатих ракет Х-101 й 60 БпЛА

Також вночі терористи атакували Кривий Ріг. Під час обстрілу росіяни влучили по готелю, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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Війна в УкраїніВолодимир Зеленський