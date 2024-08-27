Спасательные операции продолжаются, в результате ночных обстрелов погибли 4 человека, - Зеленский

Спасательная операция на местах попаданий, а также падения обломков в результате массированного ночного обстрела продолжается. На данный момент известно о четырех погибших и более 15 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
"Продолжается спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины, которые были этой ночью под российской атакой. Все службы привлечены, происходит разбор завалов", - написал президент.
Зеленский добавил, что несмотря на результативную работу противовоздушной обороны (ПВО):
"Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", - отметил президент.
Враг второй день подряд прибегает к массированным обстрелам против Украины, применяя БпЛА и ракеты различных типов.
В ночь на 27 августа россияне применили 91 средство воздушного нападения:
В общей сложности ПВО удалось уничтожить 5 крылатых ракет Х-101 и 60 БпЛА.
Также ночью террористы атаковали Кривой Рог. Во время обстрела россияне попали по гостинице, в результате чего погибли и ранены.
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