"Рятували все живе": в Укрзалізниці розповіли, скільки людей і тварин евакуювали з 24 лютого

Посадовець зазначив, що з першого дня залізничники робили те, що сьогодні називається "опора безпеки країни".

"Понад 4 мільйони осіб евакуйовано. Понад мільйон дітей та понад 120 тисяч домашніх тварин. Ми рятували все живе, все, що могли", - вказав Камишін.

Також, за його словами, Укрзалізниця перевезла більш як 300 тисяч тонн гуманітарних вантажів.

"Залізна дипломатія" стала хорошою підтримкою для дипломатичного фронту президента і на сьогодні перевезла понад 200 делегацій", - підкреслив посадовець.

Очільник УЗ розповів, як компанія допомагає українській армії. Зокрема із залізничних рейок по всій країні було виготовлено понад 10 тисяч протитанкових їжаків.

Водночас Камишін додав, що попри виклики війни, постійні ворожі обстріли залізничної інфраструктури, виконання графіка руху потягів становить понад 85%.

"Ми точно зможемо надати нашим громадянам якісний сервіс", - підсумував він.