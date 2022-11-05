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"Спасали все живое": в Укрзализныце рассказали, сколько людей и животных эвакуировали с 24 февраля

Фото: УЗ с начала полномасштабного вторжения России эвакуировали миллионы людей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины поездами УЗ было эвакуировано 4 миллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, обнародованное пресс-службой ОП.

Чиновник отметил, что с первого дня железнодорожники делали то, что сегодня называется "опора безопасности страны".

"Более 4 миллионов человек эвакуировано. Более миллиона детей и более 120 тысяч домашних животных. Мы спасали все живое, все, что могли", - указал Камышин.

Также, по его словам, Укрзализныця перевезла более 300 тысяч тонн гуманитарных грузов.

"Зализная дипломатия" стала хорошей поддержкой для дипломатического фронта президента и на сегодняшний день перевезла более 200 делегаций», - подчеркнул чиновник.

Глава УЗ рассказал, как компания помогает украинской армии. В частности, из железнодорожных рельсов по всей стране было изготовлено более 10 тысяч противотанковых ежей.

В то же время Камышин добавил, что, несмотря на вызовы войны, постоянные вражеские обстрелы железнодорожной инфраструктуры, выполнение графика движения поездов составляет более 85%.

"Мы точно сможем предоставить нашим гражданам качественный сервис", - подытожил он.

Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на анонсированный ночной рейс из Краматорска в Одессу. Поезд запустят уже 6 ноября.

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УкрзализныцяВойна России против Украины