"Спасали все живое": в Укрзализныце рассказали, сколько людей и животных эвакуировали с 24 февраля

Чиновник отметил, что с первого дня железнодорожники делали то, что сегодня называется "опора безопасности страны".

"Более 4 миллионов человек эвакуировано. Более миллиона детей и более 120 тысяч домашних животных. Мы спасали все живое, все, что могли", - указал Камышин.

Также, по его словам, Укрзализныця перевезла более 300 тысяч тонн гуманитарных грузов.

"Зализная дипломатия" стала хорошей поддержкой для дипломатического фронта президента и на сегодняшний день перевезла более 200 делегаций», - подчеркнул чиновник.

Глава УЗ рассказал, как компания помогает украинской армии. В частности, из железнодорожных рельсов по всей стране было изготовлено более 10 тысяч противотанковых ежей.

В то же время Камышин добавил, что, несмотря на вызовы войны, постоянные вражеские обстрелы железнодорожной инфраструктуры, выполнение графика движения поездов составляет более 85%.

"Мы точно сможем предоставить нашим гражданам качественный сервис", - подытожил он.