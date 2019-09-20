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Пилоты лоукостера Ryanair отменили забастовку

Новости » Общество    20.09.2019 - 17:09
Пилоты лоукостера Ryanair отменили забастовку
Иллюстративное фото (flickr.comAndy Mitchell)

Пилоты проведут переговоры с авиакомпанией на следующей неделе

Пилоты бюджетной авиакомпании Ryanair отменили забастовки в Великобритании, которые должны были продлиться до конца сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По сообщению представителей Ryanair, авиакомпания договорилась с пилотами провести переговоры на следующей неделе.

"Забастовки, назначенные на 21, 23, 25, 27 и 29 сентября, не будут продолжаться, поскольку авиакомпания призвала пилотов возобновить переговоры в Восточном Мидлендсе или в Дублине на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Напомним, забастовки пилотов Ryanair начались в начале сентября. Забастовки должны были проходить с 18 сентября и по непарным дням с 19 по 29 сентября. Такое решение было принято Британской ассоциацией пилотов авиакомпаний (Balpa). Пилоты требовали увеличения пенсий, страхование на случай потери лицензии, пособие по беременности и родах и прозрачную оплату.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сразу две международные авиакомпании приняли решение о закрытии рейсов в Украину. Так последний полет по маршруту Киев-Брюссель проведет 17 ноября бельгийская Brussels Airlines. Также 3 октября завершает полеты в Украину British Airways.

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