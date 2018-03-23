Перші літаки Ryanair полетять з Києва та Львова вже в жовтні

Найбільший європейський лоукостер Ryanair уклав угоду з аеропортами "Бориспіль" і "Львів", перші польоти почнуться вже в жовтні 2018 року. Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

"Сьогоднішня велика угода між аеропортами "Бориспіль" та "Львів" та авіакомпанією Ryanair відкриє європейські горизонти для ще більшої кількості українців", - зазначив Порошенко.

Він також підкреслив, що перші літаки Ryanair полетять з Києва та Львова вже в жовтні.

Сьогоднішня велика угода з між аеропортами "Бориспіль" та "Львів" та авіакомпанією @Ryanair відкриє європейські обрії для ще більшої кількості українців — Петро Порошенко (@poroshenko) March 23, 2018

Ryanair та аеропорти Бориспіль і Львів підписали угоду, за якою вже в жовтні перші рейсі ірландського лоу-коста полетять з Києва та Львова. pic.twitter.com/Yjz0kXjvHd — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 23, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Ryanair розглядає можливість польотів ще з трьох міст України.

"Що стосується інших міст України, окрім Львова і Києва, ми активно говоримо і дивимося й інші напрями. Зокрема, це Харків, Одеса, Херсон. Але все це більш пізня перспектива", - заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан в інтерв'ю польському Forbes.