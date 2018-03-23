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Ryanair уклав угоду з аеропортами "Бориспіль" і "Львів"

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 11:09
Фото: Ryanair вийде на український ринок у 2018 році (РБК-Україна)
Фото: Ryanair вийде на український ринок у 2018 році (РБК-Україна)

Перші літаки Ryanair полетять з Києва та Львова вже в жовтні

Найбільший європейський лоукостер Ryanair уклав угоду з аеропортами "Бориспіль" і "Львів", перші польоти почнуться вже в жовтні 2018 року. Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

"Сьогоднішня велика угода між аеропортами "Бориспіль" та "Львів" та авіакомпанією Ryanair відкриє європейські горизонти для ще більшої кількості українців", - зазначив Порошенко.

Він також підкреслив, що перші літаки Ryanair полетять з Києва та Львова вже в жовтні.

 

 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Ryanair розглядає можливість польотів ще з трьох міст України.

"Що стосується інших міст України, окрім Львова і Києва, ми активно говоримо і дивимося й інші напрями. Зокрема, це Харків, Одеса, Херсон. Але все це більш пізня перспектива", - заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан в інтерв'ю польському Forbes.

 

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Теги: Ryanair, Київ, Львів
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