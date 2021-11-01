UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ryanair возобновляет полеты из Харькова

Автор: Александр Мороз

Ирландский лоукостер Ryanair возобновляет полеты из Харькова. В ближайшее время самолеты снова будут летать в Вильнюс, Милан, Будапешт и польские города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook харьковского аэропорта.

Сообщается, что Ryanair снова будет летать из Харькова в Вильнюс, Варшаву, Познань, Милан, Краков и Будапешт.

Вильнюс

  • Вылеты: ср, вс
  • Стоимость: 242 гривны

Варшава (Модлин)

  • Вылеты: ср, вс
  • Стоимость: 242 гривны

Познань

  • Вылеты: чт, вс
  • Стоимость: 242 гривны

Милан (Бергамо)

  • Вылеты: вт, сб
  • Стоимость: 242 гривны

Краков

  • Вылеты: пн, пт
  • Стоимость: 242 гривны

Будапешт

  • Вылеты: чт, вс
  • Стоимость: 242 гривны

Отметим, выше приведена минимальная стоимость билетов в одну сторону без багажа, которая актуальна на момент публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair планирует значительное расширение присутствия в Украине после подписания Соглашения об открытом небе с ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
RyanairХарьков