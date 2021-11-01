Ирландский лоукостер Ryanair возобновляет полеты из Харькова. В ближайшее время самолеты снова будут летать в Вильнюс, Милан, Будапешт и польские города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook харьковского аэропорта.
Сообщается, что Ryanair снова будет летать из Харькова в Вильнюс, Варшаву, Познань, Милан, Краков и Будапешт.
Вильнюс
Варшава (Модлин)
Познань
Милан (Бергамо)
Краков
Будапешт
Отметим, выше приведена минимальная стоимость билетов в одну сторону без багажа, которая актуальна на момент публикации.
Напомним, ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair планирует значительное расширение присутствия в Украине после подписания Соглашения об открытом небе с ЕС.