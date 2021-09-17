Ryanair планирует масштабное расширение в Украине, но есть важное условие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Ryanair начал свою деятельность в Украине в 2018 году и сейчас выполняет авиарейсы из пяти украинских аэропортов. Однако, по словам О'Лири, в Украине есть по меньшей мере 12 аэропортов, из которых могли бы летать самолеты Ryanair.

Однако для того, чтобы компания начала свое расширение, Украина должна выполнить одно важное условие - подписать соглашение о совместном авиапространстве с Европейским союзом.