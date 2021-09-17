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Ryanair планирует масштабное расширение в Украине, но есть важное условие

Новина українською →
Украина, Пятница 17 сентября 2021 15:21
Ryanair планирует масштабное расширение в Украине, но есть важное условие Фото: авиакомпания Ryanair планирует расширение в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский лоукостер Ryanair планирует значительное расширение присутствия в Украине. Такое заявление сделал генеральный директор группы Ryanair Майкл О'Лири.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Ryanair начал свою деятельность в Украине в 2018 году и сейчас выполняет авиарейсы из пяти украинских аэропортов. Однако, по словам О'Лири, в Украине есть по меньшей мере 12 аэропортов, из которых могли бы летать самолеты Ryanair.

Однако для того, чтобы компания начала свое расширение, Украина должна выполнить одно важное условие - подписать соглашение о совместном авиапространстве с Европейским союзом.

"Я думаю, мы станем крупным инвестором в Украине, когда они присоединятся к Европейскому открытому небу", - сказал О'Лори.

Напомним, в июне 2021 года Совет ЕС одобрил подписание с Украиной соглашения об "открытом небе".

Как писало РБК-Украина, в украинском правительстве надеются, что соглашение будет подписано уже осенью 2021 года.

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