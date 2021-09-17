Ryanair планирует масштабное расширение в Украине, но есть важное условие
Европейский лоукостер Ryanair планирует значительное расширение присутствия в Украине. Такое заявление сделал генеральный директор группы Ryanair Майкл О'Лири.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Ryanair начал свою деятельность в Украине в 2018 году и сейчас выполняет авиарейсы из пяти украинских аэропортов. Однако, по словам О'Лири, в Украине есть по меньшей мере 12 аэропортов, из которых могли бы летать самолеты Ryanair.
Однако для того, чтобы компания начала свое расширение, Украина должна выполнить одно важное условие - подписать соглашение о совместном авиапространстве с Европейским союзом.
"Я думаю, мы станем крупным инвестором в Украине, когда они присоединятся к Европейскому открытому небу", - сказал О'Лори.
Напомним, в июне 2021 года Совет ЕС одобрил подписание с Украиной соглашения об "открытом небе".
Как писало РБК-Украина, в украинском правительстве надеются, что соглашение будет подписано уже осенью 2021 года.