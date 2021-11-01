Ірландський лоукостер Ryanair відновлює польоти з Харкова. Найближчим часом літаки знову літатимуть до Вільнюса, Мілана, Будапешта та польські міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook харківського аеропорту.
Повідомляється, що Ryanair знову літатиме з Харкова до Вільнюса, Варшави, Познані, Мілана, Кракова та Будапешта.
Вільнюс
Варшава (Модлін)
Познань
Мілан (Бергамо)
Краків
Будапешт
Відзначимо, вище наведена мінімальна вартість квитків в одну сторону без багажу, яка актуальна на момент публікації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лоукостер Ryanair планує значне розширення присутності в Україні після підписання Угоди про відкрите небо з ЄС.