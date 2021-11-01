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Ryanair відновлює польоти з Харкова

Автор: Олександр Мороз

Ірландський лоукостер Ryanair відновлює польоти з Харкова. Найближчим часом літаки знову літатимуть до Вільнюса, Мілана, Будапешта та польські міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook харківського аеропорту.

Повідомляється, що Ryanair знову літатиме з Харкова до Вільнюса, Варшави, Познані, Мілана, Кракова та Будапешта.

Вільнюс

  • Вильоти: ср, нд
  • Вартість: 242 гривні

Варшава (Модлін)

  • Вильоти: ср, нд
  • Вартість: 242 гривні

Познань

  • Вильоти: чт, нд
  • Вартість: 242 гривні

Мілан (Бергамо)

  • Вильоти: вт, сб
  • Вартість: 242 гривні

Краків

  • Вильоти: пн, пт
  • Вартість: 242 гривні

Будапешт

  • Вильоти: чт, НД
  • Вартість: 242 гривні

Відзначимо, вище наведена мінімальна вартість квитків в одну сторону без багажу, яка актуальна на момент публікації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лоукостер Ryanair планує значне розширення присутності в Україні після підписання Угоди про відкрите небо з ЄС.

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RyanairХарків