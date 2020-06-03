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Ryanair планирует в июле возобновить рейсы из Украины в Италию

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Рейсы планируют открыть уже с 6 июля

Ирландский лоукостер Ryanair планирует уже в июле возобновить рейсы из Украины в 4 города Италии. Компания намерена осуществлять рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ryanair Украина".

Так, уже с 6 июля авиакомпания планирует возобновить рейсы:

  • Киев-Рим;
  • Киев-Милан (Бергамо);
  • Львов-Болонья;
  • Харьков-Милан (Бергамо);
  • Одесса-Милан (Бергамо);
  • Одесса-Болонья.

Уже с 7 июля Ryanair планирует запустить рейсы по маршруту:

  • Киев-Болонья;
  • Киев-Катания;
  • Львов-Милан (Бергамо).

А уже с 8 июля ожидается возобновление перелетов:

  • Львов-Рим;
  • Одесса-Рим.

Отмечается, что цены на авиарейсы стартуют от 40 евро в одну сторону.

Напомним, ранее Ryanair планировал возобновить летом только половину маршрутов из украинских городов.

Добавим, международное авиасообщение Украина возобновляет уже с 15 июня.

Автор: Дмитрий Левицкий

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