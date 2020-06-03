Ryanair планирует в июле возобновить рейсы из Украины в Италию

Ирландский лоукостер Ryanair планирует уже в июле возобновить рейсы из Украины в 4 города Италии. Компания намерена осуществлять рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ryanair Украина".

Так, уже с 6 июля авиакомпания планирует возобновить рейсы:

Киев-Рим;

Киев-Милан (Бергамо);

Львов-Болонья;

Харьков-Милан (Бергамо);

Одесса-Милан (Бергамо);

Одесса-Болонья.

Уже с 7 июля Ryanair планирует запустить рейсы по маршруту:

Киев-Болонья;

Киев-Катания;

Львов-Милан (Бергамо).

А уже с 8 июля ожидается возобновление перелетов:

Львов-Рим;

Одесса-Рим.

Отмечается, что цены на авиарейсы стартуют от 40 евро в одну сторону.

Напомним, ранее Ryanair планировал возобновить летом только половину маршрутов из украинских городов.

Добавим, международное авиасообщение Украина возобновляет уже с 15 июня.