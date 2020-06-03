Ryanair планує в липні відновити рейси з України в Італію

Рейси планують відкрити вже з 6 липня
Ірландський лоукостер Ryanair планує вже у липні відновити рейси з України до 4 міст Італії. Компанія має намір здійснювати рейси з Києва, Львова, Харкова та Одеси.
Про це повідомляє Telegram-канал "Ryanair Україна".
Так, вже з 6 липня авіакомпанія планує відновити рейси:
Вже з 7 липня Ryanair планує запустити рейси за маршрутом:
А вже з 8 липня очікується відновлення перельотів:
Зазначається, що ціни на авіарейси стартують від 40 євро в одну сторону.
Нагадаємо, раніше Ryanair планував відновити влітку лише половину маршрутів з українських міст.
Додамо, міжнародне авіасполучення Україна відновлює вже з 15 червня.
Автор: Дмитро Левицький