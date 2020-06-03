ru
ua

Ryanair планує в липні відновити рейси з України в Італію

Новини » Суспільство   

Рейси планують відкрити вже з 6 липня

Ірландський лоукостер Ryanair планує вже у липні відновити рейси з України до 4 міст Італії. Компанія має намір здійснювати рейси з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ryanair Україна".

Так, вже з 6 липня авіакомпанія планує відновити рейси:

  • Київ-Рим;
  • Київ-Мілан (Бергамо);
  • Львів-Болонья;
  • Харків-Мілан (Бергамо);
  • Одеса-Мілан (Бергамо);
  • Одеса-Болонья.

Вже з 7 липня Ryanair планує запустити рейси за маршрутом:

  • Київ-Болонья;
  • Київ-Катанія;
  • Львів-Мілан (Бергамо).

А вже з 8 липня очікується відновлення перельотів:

  • Львів-Рим;
  • Одеса-Рим.

Зазначається, що ціни на авіарейси стартують від 40 євро в одну сторону.

Нагадаємо, раніше Ryanair планував відновити влітку лише половину маршрутів з українських міст.

Додамо, міжнародне авіасполучення Україна відновлює вже з 15 червня.

Автор: Дмитро Левицький

► Зі складів Держрезерву зникло майже 2700 вагонів зерна ► Американські бомбардувальники пролетіли над Україною
Читати всі новини