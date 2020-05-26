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Летом Ryanair возобновит лишь половину маршрутов из Украины

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 15:52
Летом Ryanair возобновит лишь половину маршрутов из Украины
Фото: самолет Ryainair (flickr)

Еще 17 направлений будут перезапущены

Ирландский лоукостер Ryanair планирует возобновить летом половину маршрутов из Украины. Также компания планирует осенью перезапустить 17 направлений.

Об этом сообщает Avianews.

Так, лоукостер возобновит только 24 из 47 украинских маршрутов, еще шесть направлений полностью сняла с продажи: по два маршрута из Киева и Львова и по одному из Харькова и Херсона.

Так, из Киева летом планируются полеты по 15 маршрутам из 25, из Львова - по трем из семи, из Одессы - по четырем из семи, из Харькова - по одному из пяти и из Херсона - по одному из трех.

Отмечается, что почти все полеты планируется осуществлять два раза в неделю. Полеты один раз в неделю будут выполняться по маршрутах из Киева в Пафос и Валенсию, из Львова в Дюссельдорф-Веце. Три раза в неделю Ryanair будет летать из Киева в Вену, четыре раза в неделю - из Киева в Штутгарт.

Напомним, Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня.

Кроме того, Украина и Грузия планируют восстановить регулярные пассажирские авиаперевозки с 1 июля.

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Автор: Валерия Мрачковская

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