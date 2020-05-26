Ryanair обжалует финансовую помощь Lufthansa

Фото: самолет Ryainair (flickr)

В авиакомпании считают, что это позволит Lufthansa устанавливать цены ниже рыночных

Ирландский лоукостер Ryanair хочет обжаловать в суде решение немецкого правительства о выделении финансовой помощи авиакомпании Lufthansa. В компании называют такую помощь "неправомерной".

Об этом пишет DW.

По мнению руководства Ryanair, это позволит Lufthansa устанавливать низкие цены, которые не будут соответствовать рынку, что "значительно нарушит честную конкуренцию".

"Ryanair подаст жалобу на последний пример неправомерной государственной помощи компании Lufthansa", - заявил генеральный директор ирландской бюджетной авиакомпании Майкл О'Лири, добавив, что Ryanair или британский лоукост-перевозчик Easyjet в таких обстоятельствах окажутся в затруднительном положении.

Отмечается, что эту сделку еще должны одобрить Европейская Комиссия, наблюдательный совет и общее собрание акционеров Lufthansa. В ЕС должны проверить, не приведет ли предоставление государственной помощи к искажению конкуренции в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Германии одобрили пакет помощи для Lufthansa на 9 млрд евро, а взамен получат 20% акций компании.

РБК-Украина писало, что Lufthansa, как и другие авиакомпании, находится в сложной финансовой ситуации в связи с прекращением полетов из-за пандемии коронавируса.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко