Власти Германии выкупят 20% акций Lufthansa

Фото: Боинг-747 компании Lufthansa (flickr)

Немецкие власти выкупят 20% капитала компании на сумму до 9 млрд евро

Фонд стабилизации экономики Германии (WSF) одобрил пакет помощи для спасения крупнейшего немецкого авиаперевозчика Lufthansa. Немецкие власти намерены выкупить 20% капитала компании на сумму до 9 млрд евро.

Об этом говорится в заявлении авиакомпании.

Среди прочего, WSF примет молчаливое участие в активах Deutsche Lufthansa AG на сумму до 5,7 млрд евро. Из этой суммы приблизительно 4,7 млрд евро классифицируется как капитал в соответствии с положениями Торгового кодекса Германии (HGB) и МСФО.

Отмечается, что молчаливое участие не ограничено по времени и может быть прекращено компанией полностью или частично. В соответствии с согласованной концепцией, вознаграждение за молчаливое участие составляет 4% в 2020 и 2021 годах и в последующие годы возрастет до 9,5% вплоть до 2027 года.

Также WSF выкупит 20% капитала компании по 2,56 евро за акцию. Общий денежный взнос составит около 300 миллионов евро. Отмечается, что Фонд также может увеличить свою долю до 25% плюс одна акция в случае поглощения компании.

Меры стабилизации также включают синдицированную кредитную линию до 3 млрд евро с участием WSF и частных банков сроком на три года. Это условие еще подлежит утверждению соответствующими органами.

"Ожидаемые условия связаны, в частности, с отказом от будущих выплат дивидендов и ограничениями вознаграждения руководства… За исключением случаев поглощения, WSF обязуется не использовать права голоса на Ежегодном общем собрании в связи с обычными решениями во время Ежегодных общих собраний", - говорится в сообщении компании.

Стабилизационный пакет должны утвердить члены правления и наблюдательного совета компании. Оба органа соберутся в ближайшее время для принятия резолюций по стабилизационному пакету. Окончательное решение также должна утвердить Европейская комиссия.

Напомним, Lufthansa находится в сложной финансовой ситуации в связи с прекращением полетов из-за пандемии коронавируса.

Сегодня стало известно, что Lufthansa и правительство Германии договорились о спасательном пакете финансовой помощи.

Также сообщалось, что сделка о помощи Lufthansa даст Германии 25,1% акций авиакомпании, а также представительство в наблюдательном совете.

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Автор: Роман Калиниченко