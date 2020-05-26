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Ryanair оскаржить фінансову допомогу Lufthansa

Новини » В світі     26.05.2020 - 19:59
Ryanair оскаржить фінансову допомогу Lufthansa
Фото: літак Ryainair (flickr)

В авіакомпанії вважають, що це дозволить Lufthansa встановлювати ціни нижче ринкових

Ірландський лоукостер Ryanair хоче оскаржити в суді рішення німецького уряду про виділення фінансової допомоги авіакомпанії Lufthansa. У компанії називають таку допомогу "неправомірною".

Про це пише DW.

На думку керівництва Ryanair, це дозволить Lufthansa встановлювати низькі ціни, які не будуть відповідати ринку, що значно порушить чесну конкуренцію".

"Ryanair подасть скаргу на останній приклад неправомірної державної допомоги компанії Lufthansa", - заявив генеральний директор ірландської бюджетної авіакомпанії Майкл Про'Лірі, додавши, що Ryanair або британський лоукост-перевізник Easyjet в таких обставинах опиняться в скрутному положенні.

Зазначається, що цю угоду ще повинні схвалити Європейська Комісія, спостережна рада та загальні збори акціонерів Lufthansa. В ЄС повинні перевірити, чи не призведе надання державної допомоги до спотворення конкуренції в Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Німеччини схвалила пакет допомоги для Lufthansa на 9 млрд євро, а натомість отримають 20% акцій компанії.

РБК-Україна писало, що Lufthansa, як і інші авіакомпанії, знаходиться в складній фінансовій ситуації у зв'язку з припиненням польотів через пандемію коронавірусу.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Ryanairавиа
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