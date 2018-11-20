Фото: Петр Порошенко на встрече с представителями Ryanair (twitter.com/stsegolko)

В Ryanair заявили, что первичная преграда сегодня не в Украине, а в протекционистской политике ЕС

В Ryanair назвали условия для увеличения количества рейсов в Украину. Об этом сообщил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайен в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

По словам О'Брайена, сейчас, из-за политики ЕС, Ryanair не может запускать столько рейсов в Украину, сколько бы могла.

"Первичная преграда сегодня не в Украине, а в протекционистской политике, которая исповедуется на уровне Евросоюза, а именно Германией, Францией, Италией и Бельгией. Надеюсь, что после того, как такие преграды будут преодолены, мы сможем увеличить как количество рейсов, так и пассажиропотока в Украину", - отметил он.

Такие компании как Ryanair заставляют другие компании улучшать сервис и снижать цены – это то, чего я хотел достичь. Ryanair дал возможность людям летать в разные страны мира. Цель компании – 1 млн пассажиров за год. Уже сегодня мы имеем более 550 тыс из Борисполя и более 250 тыс из Львова, поэтому цифра 1 млн – вполне реальная. За 3-5 лет только Ryanair сможет перевезти 10% населения Украины. Это – механизм нашей интеграции в ЕС. Наши совместные усилия сделают Европу более доступной для Украины. Опубликовано Петром Порошенко Вторник, 20 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко инициирует создание хаба Ryanair в Украине. По словам Порошенко, сейчас Ryanair летает из Борисполя в 12 направлениях, из Львова - в 5 направлениях.

Отметим, 3 сентября 2018 года из Украины вылетел первый рейс Ryanair. Запуск рейса состоялся в международном аэропорту "Борисполь" по маршруту Киев-Борисполь -Берлин-Шенефельд.