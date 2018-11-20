Фото: Петро Порошенко на зустрічі з представниками Ryanair (twitter.com/stsegolko)

У Ryanair заявили, що первинна перепона сьогодні не в Україні, а в протекціоністській політиці ЄС

У Ryanair назвали умови для збільшення кількості рейсів в Україну. Про це повідомив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайен у ході зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

За словами О'Брайена, наразі, через політику ЄС, Ryanair не може запускати стільки рейсів до України, скільки б могла.

"Первинна перепона сьогодні не в Україні, а в протекціоністській політиці, яка сповідується на рівні Євросоюзу, а саме Німеччиною, Францією, Італією та Бельгією. Сподіваюся, що після того, як такі перепони будуть подолані, ми зможемо збільшити кількість як рейсів, так і пасажиропотоку в Україну", - зазначив він.

Такі компанії як Ryanair примушують інші компанії покращувати сервіс і знижувати ціни – це те, чого я хотів досягнути. Ryanair дав можливість людям літати в різні країни світу. Мета компанії – 1 млн пасажирів за рік. Уже сьогодні ми маємо більше 550 тис з Борисполя і більше 250 тис зі Львова, тому цифра 1 млн – цілком реальна. За 3-5 років лише Ryanair зможе перевезти 10% населення України. Це – механізм нашої інтеграції в ЄС. Наші спільні зусилля зроблять Європу доступнішою для України. Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 20 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко ініціює створення хабу Ryanair в Україні. За словами Порошенка, зараз Ryanair літає з Борисполя в 12 напрямках, зі Львова - в 5 напрямках.

Відзначимо 3 вересня 2018 року з України вилетів перший рейс Ryanair. Запуск рейсу відбувся в міжнародному аеропорту "Бориспіль" за маршрутом Київ-Бориспіль -Берлін-Шенефельд.