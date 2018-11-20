Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Ryanair летает из Борисполя в 12 направлениях, из Львова - в 5 направлениях

Президент Украины Петр Порошенко инициирует создание хаба Ryanair в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Twitter.

По словам Порошенко, сейчас Ryanair летает из Борисполя в 12 направлениях, из Львова - в 5 направлениях.

Такі компанії як Ryanair примушують інші компанії покращувати сервіс і знижувати ціни – це те, чого я хотів досягнути. Ryanair дав можливість людям літати в різні країни світу. Мета компанії – 1 млн пасажирів за рік. Уже сьогодні ми маємо більше 550 тис з Борисполя і більше 250 тис зі Львова, тому цифра 1 млн – цілком реальна. За 3-5 років лише Ryanair зможе перевезти 10% населення України. Це – механізм нашої інтеграції в ЄС. Наші спільні зусилля зроблять Європу доступнішою для України. Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 20 листопад 2018 р.

"Ryanair планирует увеличить свое присутствие в Украине, я предлагаю создать хаб, чтобы увеличить количество и повысить уровень сервисов, которые смогут получить самолеты компании. Еще раз приветствую Ryanair на украинском рынке", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Ryanair анонсировал новые рейсы из Украины и билеты по 5 евро. Кроме того, компания планирует инвестировать в Украину около 1,5 млрд евро в ближайшие годы.

Как писало РБК-Украина, 3 сентября 2018 года из Украины вылетел первый рейс Ryanair. Запуск рейса состоялся в международном аэропорту "Борисполь" по маршруту Киев-Борисполь -Берлин-Шенефельд.

роме того, по словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, кроме Киева и Львова, Ryanair может зайти еще в пять аэропортов Украины.