Ryanair назвал неправдивой расшифровку Беларуси о переговорах с пилотом
Исполнительный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири назвал неправдивой и неточной расшифровку переговоров пилота с диспетчером аэропорта в Минске, которую ранее опубликовала Беларусь. Особенно в части якобы попыток диспетчера связаться с авиакомпанией.
Об этом говорится в письме О'Лири министру транспорта Баларуси Алексею Авраменко, передает Reuters.
"У главного пилота не было другого выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе, сообщив о том, что есть угроза пребывания взрывного устройства на борту. Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки", - говорится в письме.
Напомним, ранее стало известно, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) решила провести расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси.
Кроме того, расследование проведет американское ФБР в сотрудничестве с польскими и литовскими властями.
На прошлой неделе белорусская сторона принудительно посадила самолет Ryanair, который летел из Греции в Литву. Борт был посажен, чтобы силовики задержали двух пассажиров - основателя Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.