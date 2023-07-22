Ryanair хоче відновити польоти в Україні до кінця року: названо перший напрямок

Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що лоукостер розглядає можливість відновлення польотів до Києва та Львова до кінця 2023 року.

За його словами, існує два варіанти розвитку подій:

після закінчення війни авіакомпанія зможе відновити польоти у короткий проміжок часу;

невелику кількість рейсів Ryanair може запланувати вже до кінця 2023 року.

О’Лірі послався на досвід Ізраїлю, де авіація продовжує працювати попри запуски ракет. Він заявив, що не бачить причин відмовляти у подібному Україні.

"Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який розташований лише за 10 хвилин їзди від Західного берега, звідки запускають ракети. Було визначено, що літати безпечно, й вони можуть захистити літак. Тому я не бачу причин, чому ми не можемо повернути рейси."

Він також розповів, що зараз Мінвідновлення працює над відновленням обмеженої кількості рейсів до Києва та Львова.

Для цього Україна має переконати Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії у тому, що зможе забезпечити безпеку. Якщо це вдасться зробити, то Ryanair виконуватиме ці рейси.

Відновлення польотів в Україну

Зазначимо, що Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Відповідно до звіту Європейської організації безпеки повітряної навігації, обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України зберегтися до 2029 року. При цьому Євроконтроль не генерує й не використовує воєнні прогнози, аналітику або ж припущення для створення своїх прогнозів. При цьому після завершення війни й переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних.

Зауважимо, що в Україні заговорили про відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору.

Також зазначимо, що Ryanair готова відновити роботу в Україні після завершення бойових дій і відкриття повітряного простору. Головний виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі зазначив, що компанія "зможе полетіти туди приблизно за два тижні".

До того ж Ryanair наймає значну кількість українських пілотів та бортпровідників, щоб бути готовою повернутися до країни після закінчення війни з Росією.

Нагадаємо, що днями з робочим візитом в Україну прибуло керівництво Ryanair. Делегація провела перемовини з керівництвом міжнародного аеропорту "Бориспіль" про відновлення польотів після закінчення війни.

В аеропорту Бориспіль зустрілися голова Ryanair Майкл О'Лірі та керівництво аеропортів "Бориспіль", Львів, Одеса та держпідприємства "Украерорух".

Ryanair збирається розгорнути мережу польотів із Києва, Львова та Одеси протягом 5 днів після того, як Європейське агентство з безпеки авіації (EASA) визнає український повітряний простір безпечним.

Авіакомпанія повідомила, що на першому етапі лоукостер планує виконувати 600 рейсів на тиждень із трьох українських аеропортів за 75 напрямками. З Києва кількість маршрутів становитиме 50, зі Львова та Одеси – 25.

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