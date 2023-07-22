Ryanair хочет возобновить полеты в Украине до конца года: названо первое направление

До конца этого года Ryanair может возобновить полеты по Украине. Первым направлением станет маршрут из Киева в Львов.
Об этом рассказал исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для "Интерфакс-Украина".
Исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что лоукостер рассматривает возможность возобновления полетов в Киев и Львов до конца 2023 года.
По его словам, существует два варианта развития событий:
О'Лири сослался на опыт Израиля, где авиация продолжает работать, несмотря на запуски ракет. Он заявил, что не видит причин отказывать в подобной Украине.
"Самолеты садятся каждый день в Тель-Авиве, который расположен всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты. Было определено, что летать безопасно, и они могут защитить самолет. Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем вернуть рейсы."
Он также рассказал, что сейчас Минвосстановление работает над возобновлением ограниченного количества рейсов в Киев и Львов.
Для этого Украина должна убедить Европейское агентство авиационной безопасности и страховых компаний в том, что сможет обеспечить безопасность. Если это удастся сделать, Ryanair будет выполнять эти рейсы.
Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.
Согласно отчету Европейской организации безопасности воздушной навигации, ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины сохранится до 2029 года. При этом Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы, аналитику или предположения для создания своих прогнозов. При этом после завершения войны и переформатирования сети маршрутов прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.
Отметим, что в Украине заговорили об открытии аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора.
Также отметим, что Ryanair готов возобновить работу в Украине после завершения боевых действий и открытия воздушного пространства. Главный исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири отметил, что компания "сможет полететь туда примерно через две недели".
К тому же Ryanair нанимает значительное количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовым вернуться в страну после окончания войны с Россией.
Напомним, что на днях с рабочим визитом в Украину прибыло руководство Ryanair. Делегация провела переговоры с руководством международного аэропорта "Борисполь" о возобновлении полетов после окончания войны.
В аэропорту Борисполь встретились глава Ryanair Майкл О'Лири и руководство аэропортов "Борисполь", Львов, Одесса и госпредприятия "Украэрорух".
Ryanair собирается развернуть сеть полетов из Киева, Львова и Одессы в течение 5 дней после того, как Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) признает украинское воздушное пространство безопасным.
Авиакомпания сообщила, что на первом этапе лоукостер планирует выполнять 600 рейсов в неделю из трех украинских аэропортов по 75 направлениям. Из Киева количество маршрутов будет составлять 50, из Львова и Одессы – 25.
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