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Рядом с Россией мирное будущее сомнительно, - премьер-министр Финляндии

Фото: Санна Марин (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Антон Федорцив

Вступление Финляндии в НАТО стало вынужденным ответным шагом на вторжение РФ в Украину. Решение присоединиться к альянсу прокомментировала премьер-министр Санна Марин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Глава правительства Финляндии подтвердила, что присоединиться к Североатлантическому альянсу страну вынудила агрессия России. По ее словам, РФ полностью изменилась всего за несколько месяцев.

"Все изменилось, когда Россия напала на Украину, и я лично считаю, что мы больше не можем верить, что с Россией может быть мирное сосуществование. Именно поэтому мы приняли решение о вступлении в НАТО", – заявила Марин.

Она также назвала вступление в альянс "актом мира". Премьер-министр также напомнила, что Финляндия раньше воевала с Россией, а такого будущего для себя и своих детей финские власти не хотят.

Финский президент объявил о желании стать членом НАТО 15 мая. Заявку Финляндии могут удовлетворить уже в июне.

Напомним, что США помогут Финляндии и Швеции в случае нападения до вступления в НАТО.

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