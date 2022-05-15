RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поруч із Росією мирне майбутнє сумнівне, - прем'єр-міністерка Фінляндії

Фото: Санна Марін (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Антон Федорців

Вступ Фінляндії до НАТО став вимушеним кроком у відповідь на вторгнення РФ до України. Рішення приєднатися до альянсу прокоментувала фінська прем'єр-міністерка Санна Марін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Очільниця уряду Фінляндії підтвердила, що приєднатися до Північноатлантичного альянсу країну змусила агресія Росії. За її словами, РФ змінилася в порівнянні зі зразком кількамісячної давності.

"Усе змінилося, коли Росія напала на України, і я особисто вважаю, що ми більше не можемо вірити, що з Росією може бути мирне співіснування. Саме тому ми ухвалили рішення про вступ до НАТО", – заявила Марін.

Вона також назвала вступ до альянсу "актом миру". Прем'єр-міністерка також нагадала, що Фінляндія раніше воювала з Росією, а такого майбутнього для себе та своїх дітей фінська влада не хоче.

Фінський президент оголосив про бажання стати членом НАТО 15 травня. Заявку Фінляндії можуть задовольнити вже в червні.

Нагадаємо, що США допоможуть Фінляндії та Швеції у разі нападу до вступу в НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяФинляндия