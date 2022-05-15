США помогут Швеции и Финляндии, если на них нападут до вступления в НАТО, - Кирби
Соединенные Штаты Америки (США) окажут Швеции и Финляндии военную поддержку, если на них нападут до вступления в НАТО. При этом с обеспокоенностью наблюдают за российскими заявлениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в эфире BBC.
"Если в период рассмотрения их заявок и процесса вступления в НАТО им понадобятся какая-либо дополнительная военная поддержка, то США уверены, что с обеими странами у нас тот уровень отношений, который позволит оказать им дополнительную поддержку", - отметил он.
По его словам, Вашингтон обеспокоен заявлениями представителей России, поскольку только народы Швеции и Финляндии должны сами определять судьбу своих стран.
Напомним, сегодня Финляндия объявила официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Его в ближайшие часы должен одобрить парламент.
По данным шведских СМИ, Стокгольм подаст свою заявку 17 мая.
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