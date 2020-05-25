Рядом с обрушенным в Днепропетровской области мостом построят понтонный

Рядом с обрушенным на прошлой неделе в Днепропетровской области мостом строят понтонный. По нему временно будет двигаться транспорт, чтобы не делать объезд через реку Чертомлык.

Об этом заявил замглавы ОГА Александр Москаленко, передает пресс-служба ОГА.

Сообщается, что понтонный мост строят радом с разрушенным.

"Пока будут продолжаться восстановительные работы, приняли решение смонтировать временную переправу, чтобы водители не делали значительный крюк по объездной дороге. Сейчас вблизи разрушенного моста готовят "дорожную подушку" под будущий понтонный - отсыпают шлак. Запустить новую переправу планируют уже завтра. Будут установлены ограничения на вес грузовиков", - отметил Москаленко.

Также сообщается, что на сегодня готовится проектная документация для восстановления разрушенного моста.

Новый понтонный мост будет иметь плавучие опоры-понтоны, которые поддерживают его для движения транспорта и пешеходов

Напомним, обрушение моста в селе Алексеевка Никопольского района произошло на прошлой неделе, когда по нему двигался грузовик Iveco.

В результате инцидента пострадавших не было, но полиция открыла три уголовных дела.