Поряд з обваленим у Дніпропетровській області мостом побудують понтонний

Поряд з обваленим минулого тижня в Дніпропетровській області мостом будують понтонний. По ньому тимчасово буде рухатися транспорт, щоб не робити об'їзд через річку Чортомлик.

Про це заявив заступник голови ОДА Олександр Москаленко, передає прес-служба ОГА.

Повідомляється, що понтонний міст будують поруч із зруйнованим.

"Поки триватимуть відновлювальні роботи, прийняли рішення змонтувати тимчасову переправу, щоб водії не робили значний гак по об'їзній дорозі. Зараз поблизу зруйнованого мосту готують "дорожню подушку" під майбутній понтонний - відсипають шлак. Запустити нову переправу планують вже завтра. Будуть встановлені обмеження на вагу вантажівок", - зазначив Москаленко.

Також повідомляється, що на сьогодні готується проектна документація для відновлення зруйнованого мосту.

Новий понтонний міст буде мати плавучі опори-понтони, які підтримують його для руху транспорту і пішоходів

Нагадаємо, обвалення мосту в селі Олексіївка Нікопольського району сталося минулого тижня, коли ним рухалася вантажівка Iveco.

В результаті інциденту постраждалих не було, але поліція відкрила три кримінальні справи.