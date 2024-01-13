У Києві та більшості областей України оголошено повітряну тривогу: повідомляють про пуск ракет

Причина повітряної тривоги

Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск крилатих ракет із літаків Ту-95МС із Каспію.

"Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошено тривогу! Пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. (з Каспію) Вирушайте в укриття!", - повідомили у Повітряних силах.

Оновлено 05:55

За повідомленнями Повітряних Сил ЗСУ, росіяни здійснили пуск ракет типу Х-101/555/55.

"Здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06.00 - 07.00", - повідомили в Повітряних Силах.

Оновлено 06:04

Повітряні Сили повідомляють про ракетну небезпеку Одеську, Миколаївську та Херсонську області.

"Ракетна небезпека - Одеська, Миколаївська та Херсонська області!", - повідомили захисники у Telegram.

Оновлено 06:23

Повітряні Сили повідомляють про небезпеку мешканців Київськрї, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей

"Ракетна небезпека - Київська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська та Хмельницька області", - повідомили захисники.

Карта повітряних тривог

На цей час (06:25) карта повітряних тривог виглядає так:

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Ракетні удари по Україні

8 січня росіяни запустили територією України різні види ракет і дрони. В результаті чотири особи загинули та 34 постраждали. Вночі цього ж дня окупанти Україну атакували дронами-камікадзе. Усього росіяни випустили 8 дронів.

Детальніше про атаку 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.

Також масштабна тривога була вранці 7 січня. У Повітряних силах відзначили злет МІГ-31К з аеродрому Моздок, розташованого у Північній Осетії.