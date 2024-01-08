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Ракетна атака по Україні: вже 34 поранених, 4 загинули

Україна, Понеділок 08 січня 2024 10:54
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Ракетна атака по Україні: вже 34 поранених, 4 загинули Фото: через обстріл України 8 січня 34 поранених, 4 жертв (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через ракетний удар по Україні 8 січня 34 людей поранено, ще 4 загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА, МВС України та Telegram заступника голови Офісу президента Олексія Кулеби.

Що відомо про загиблих

Зокрема, під час обстрілу житлового будинку Лозуватській громаді Криворізького району загинула 62-річна жінка.

"На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей. І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя", - зазначили у Хмельницькій ОВА.

Також, за даними МВС, близько 10:30 працівники ДСНС завершили пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці ворожої атаки у м. Зміїв Чугуївського району.

"З-під завалів приватного будинку надзвичайники дістали тіло загиблої 63-річної жінки", - додали у відомстві.

Дані про поранених

Кулеба зазначив, що у Новомосковську, де вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, 24 людей зазнали поранень, п’ятеро з них - діти.

Також у Зміїві рятувальники врятували двох чоловіків - 60 і 90 років.

"У місті Харків пошкоджені цивільні об’єкти. На місці працюють комунальні служби, продовжується ліквідація наслідків удару. Двоє постраждалих", - зазначив він.

Ще 5 поранених у Запоріжжі та один поранений у Кривому Розі.

Обстріл України

З ранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вся карта за хвилини стала "червоною". Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти. Детальніше про атаку 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.

А в ніч проти 8 січня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Російські війська випустили 8 БПЛА, всі цілі були збиті ППО. Зокрема, 7 із них у небі над Одеською областю.

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