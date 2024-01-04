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У ряді областей оголошено повітряну тривогу. Попереджають про запуск "Шахедів"

Четвер 04 січня 2024 21:20
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У ряді областей оголошено повітряну тривогу. Попереджають про запуск "Шахедів" Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У частині регіонів України ввечері четверга, 4 січня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни знову запустили безпілотники по типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

"Загроза ударних БпЛА з півдня! Кілька груп "шахедів" у Херсонській області, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей", - повідомили у Повітряних силах.

Де оголошено тривогу?

Станом на 21:20 сигнал повітряної тривоги оголошено у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Відповідно до того, у якому напрямку будуть рухатись безпілотники - сигнал повітряної тривоги може поширюватись.

Жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та пройти в укриття у разі небезпеки.

У ряді областей оголошено повітряну тривогу. Попереджають про запуск &quot;Шахедів&quot;

Ракетні удари росіян

Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, російські окупанти вже випустили кілька ракет по території України.

Зокрема, під атакою був Кропивницький. Ворог обстріляв кілька енергооб'єктів у місті, внаслідок чого є поранені.

Також 2 січня росіяни влаштували масований ракетний удар по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 72 ракети.

Більшість ракет - близько 60 - було збито в районі Києва. Серед них - 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

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