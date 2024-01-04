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В ряде областей объявлена воздушная тревога. Предупреждают о запуске "Шахедов"

Четверг 04 января 2024 21:20
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В ряде областей объявлена воздушная тревога. Предупреждают о запуске "Шахедов" Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В части регионов Украины вечером четверга, 4 января, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили беспилотники по типу "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

"Угроза ударных БпЛА с юга! Несколько групп "шахедов" в Херсонской области, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей", - сообщили в воздушных силах.

Где объявлена тревога?

По состоянию на 21.20 сигнал воздушной тревоги объявлен в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.

Согласно тому, в каком направлении будут двигаться беспилотники – сигнал воздушной тревоги может распространяться.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие в случае опасности.

В ряде областей объявлена воздушная тревога. Предупреждают о запуске &quot;Шахедов&quot;

Ракетные удары россиян

Напомним, сегодня, 4 января, российские оккупанты уже выпустили несколько ракет по территории Украины.

В частности, под атакой был Кропивницкий. Враг обстрелял несколько энергообъектов в городе, в результате чего ранены.

Также 2 января россияне устроили массированный ракетный удар по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 72 ракеты.

Большинство ракет – около 60 – были сбиты в районе Киева. Среди них - 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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