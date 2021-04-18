В ряде областей Украины завтра возможны заморозки

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook .

Из-за заморозков синоптики объявили в этих областях желтый уровень опасности.

По данным синоптиков, ночью 19 апреля заморозки на почве до -3 градусов возможны в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

Напомним, сегодня в Украине прогнозировали до +15 градусов тепла. Однако в ряде областей сегодня возможны дожди.

Кроме того, синоптики предупреждали о заморозках и возможных лавинах в Карпатах. В трех западных областях объявили 2 уровень снеголавинной опасности.

Добавим в Украину снова идет циклон, который принесет заморозки на большинство территории, а также дожди на север страны.