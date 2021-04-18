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В ряде областей Украины завтра возможны заморозки

Новина українською → Украина, Воскресенье 18 апреля 2021 14:58
В ряде областей Украины завтра возможны заморозки Фото: в Украине прогнозируют заморозки (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Синоптики предупредили ряд областей Украины о возможных заморозках. Ночные заморозки прогнозируют 19 апреля.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.

По данным синоптиков, ночью 19 апреля заморозки на почве до -3 градусов возможны в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

Из-за заморозков синоптики объявили в этих областях желтый уровень опасности.

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Фото: в Украине прогнозируют заморозки (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, сегодня в Украине прогнозировали до +15 градусов тепла. Однако в ряде областей сегодня возможны дожди.

Кроме того, синоптики предупреждали о заморозках и возможных лавинах в Карпатах. В трех западных областях объявили 2 уровень снеголавинной опасности.

Добавим в Украину снова идет циклон, который принесет заморозки на большинство территории, а также дожди на север страны.

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